Dank hoher Nachfrage nach Diätmedikamenten läuft es bei der Aktie von Eli Lilly (WKN: 858560) immer besser. Die US-Investmentbank JPMorgan nachgerechnet, wie weit es für den Titel in zwölf Monaten noch gehen kann. Eli Lilly vorgestellt Der US-Pharmakonzern Eli Lilly mit Hauptsitz in Indiana zählt mit 33.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 28,5 Milliarden US$ zu den größten der Welt. Derzeit hat er einen Lauf: Die Diabetes- und Gewichtsreduktionsmedikamente ...

Den vollständigen Artikel lesen ...