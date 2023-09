Vor dem wohl wichtigsten Ereignis dieser Handelswoche dürfte die Zurückhaltung am deutschen Aktienmarkt die Oberhand behalten. Damit bleibt zu hoffen, dass nicht wieder zu viele Verkäufer den DAX unter die 15.700er Marke schieben, was dann gefährlich werden könnte. In der vergangenen Woche fingen Schnäppchenjäger dem Markt erst gut einhundert Punkte unter dieser Unterstützung wieder auf. ...

