Am Montag schliesst der Swiss Market Index 0,22 Prozent höher auf 10'972,21 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit etwas höheren Notierungen in die neue Börsenwoche gestartet. Nach der schwachen Vorwoche haben sich die Blue Chips leicht erholt gezeigt, der Leitindex SMI konnte allerdings die Marke von 11'000 Punkten bis Handelsschluss nicht verteidigen. Somit blieb die Anlegerstimmung im Vorfeld wichtiger, richtungsweisender Ereignisse dieser Woche...

Den vollständigen Artikel lesen ...