Das ist eine Überraschung: Qualcomm sagte am Montag, dass das Unternehmen Apple bis 2026 mit 5G-Modems für Smartphones beliefern wird. Wall-Street-Analysten hatten zuvor gesagt, dass sie davon ausgingen, dass Apple ab 2024 ein intern entwickeltes 5G-Modem verwenden würde. Die Qualcomm-Aktie kann heute profitierenDie fortgesetzten Verkäufe an Apple werden das Mobiltelefongeschäft von Qualcomm ankurbeln, das in dem im Juni abgeschlossenen Quartal einen Umsatz von 5,26 Milliarden US-Dollar verzeichnete, ...

