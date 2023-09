CyberArk (NASDAQ: CYBR), das Identitätssicherheitsunternehmen, gab heute bekannt, dass es im 2023 Gartner® Magic Quadrant for Privileged Access Management.1 CyberArk wird in diesem Bericht zum fünften Mal in Folge ausgezeichnet. Darüber hinaus ist CyberArk der einzige Anbieter, der sowohl im Gartner Magic Quadrant Privileged Access Management (PAM) als auch im Access Management2-Bericht als Leader positioniert ist.

Die CyberArk Identity Security Platform ermöglicht es Unternehmen, alle Identitäten einschließlich Mitarbeiter, IT, Entwickler und nicht-menschliche mit intelligenten Berechtigungskontrollen vor Cyber-Bedrohungen zu schützen. Mit CyberArk verfügen Kunden über eine einzige, einheitliche Plattform für Identitätssicherheit, die betriebliche Effizienz und einen schnelleren ROI ermöglicht. Das Herzstück der Plattform sind PAM-Lösungen, die privilegierten Zugang im Dauerbetrieb, just-in-time und ohne Dauerbetrieb in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen sichern und die Verwaltung von Geheimnissen verbessern, um die Quelle Nummer 1 des Cyberrisikos deutlich zu reduzieren: den Diebstahl von Zugangsdaten.

"Wir sind sehr stolz darauf, von Gartner erneut als Leader ausgezeichnet zu werden. Wir glauben, dass diese Anerkennung unser Engagement und unsere Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung kontinuierlicher Innovationen unterstreicht, um die sich entwickelnden Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen", sagte Matt Cohen, CEO von CyberArk. "In der heutigen Geschäfts- und Bedrohungslage ist jede Identität ein Ziel für Angreifer. Aus diesem Grund werden wir auch weiterhin intelligente Berechtigungskontrollen auf alle Identitäten menschliche und maschinelle ausweiten und gleichzeitig tiefgreifende Produktintegrationen auf unserer Plattform entwickeln, um Sicherheitsteams die operative Kontrolle und Transparenz zu geben, die sie für die Sicherung von Identitäten im gesamten Unternehmen benötigen."

CyberArk ist davon überzeugt, dass seine konsequente Anerkennung als "Leader" das Ergebnis seiner Konzentration auf die wichtigsten Grundelemente ist, darunter:

Kontinuierliche Innovation: CyberArk baut weiterhin auf seine Kernkompetenzen im Bereich PAM und Innovation in seinen PAM as-a-Service und selbst gehosteten Angeboten. CyberArk hat intelligente Berechtigungskontrollen über den gesamten Identitätslebenszyklus für alle Arten von Identitäten erweitert. Die jüngsten Innovationen adressieren neue Anwendungsfälle für einen sicheren, entwicklerfreundlichen Zugang zu öffentlichen Cloud-Workloads und -Services. Zu den neuen Funktionen gehören die Just-in-Time-Verwaltung von privilegiertem Zugriff sowie Low-Code- und No-Code-Automatisierungsworkflows, die eine automatisierte Identitätsorchestrierung ermöglichen. CyberArk Secrets Management, ein wesentlicher Bestandteil von PAM, zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, Organisationen die zentrale Sicherung, Verwaltung und Rotation von Geheimnissen zu ermöglichen, die von einer Vielzahl von Anwendungsidentitäten verwendet werden. Anfang dieses Jahres kündigte CyberArk erweiterte Funktionen zur Verwaltung von Geheimnissen, eine neue KI-gestützte Automatisierung der Richtlinienerstellung für eine verbesserte Sicherheit der Endpunktprivilegien und die Möglichkeit für PAM-Administratoren an, native privilegierte Sitzungen mit einem Klick zu vermitteln, aufzuzeichnen und zu schützen.

CyberArk stellt weltweit flexible, eng aufeinander abgestimmte Vertriebs-, Technik- und Bereitstellungsressourcen zur Verfügung, um Kunden zu helfen, die Zeit bis zur Wertschöpfung zu verkürzen. Im Laufe des vergangenen Jahres hat CyberArk neue Schulungsprogramme und Aktualisierungen des CyberArk Blueprint for Identity Security Success eingeführt, zusätzlich zum fortlaufenden kostenlosen Zugang zu Ressourcen wie der CyberArk Technical Community und dem CyberArk Success Blog. Laut Gartner Peer Insights wird CyberArk von 91 der Befragten als empfehlenswert eingestuft. Hohe Leistung und Lieferbereitschaft: CyberArk Security Services unterstützt zusammen mit seinem globalen Partnernetzwerk aus Vertriebskanälen, MSPs, globalen Systemintegratoren und Beratungsunternehmen viele der weltweit größten Unternehmen bei der Entwicklung, Bereitstellung und Optimierung von PAM- und Identitätssicherheitsprogrammen. CyberArk fördert weiterhin ein starkes und beständiges Wachstum seiner Partnergemeinschaft durch erweiterte Schulungs- und Befähigungsprogramme. Mehr denn je ist CyberArks globales Ökosystem von C3 Alliance-Technologiepartnern entscheidend, um Sicherheitsteams bei der Konsolidierung und Maximierung bestehender Investitionen zu unterstützen, um aufkommende Risiken zu mindern und sich entwickelnde Herausforderungen der Identitätssicherheit zu bewältigen.

Um ein kostenloses Exemplar des Gartner Magic Quadrant 2023 für Privileged Access Management herunterzuladen, besuchen Sie: https://www.cyberark.com/de/gartner-2023-mq-pam

Gartner Haftungsausschlüsse

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner und Magic Quadrant und Peer Insights sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

?Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu wählen. Gartner Research-Publikationen geben die Meinung des Gartner Research-Unternehmens wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Der Inhalt von Gartner Peer Insights besteht aus den Meinungen einzelner Endbenutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform aufgeführten Anbietern beruhen. Sie sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen und stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen dar. Gartner unterstützt keinen Anbieter, kein Produkt und keine Dienstleistung, die in diesem Inhalt dargestellt werden, und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diesen Inhalt, seine Genauigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

