Seit 2012 liefert die renommierte Brand Predictor Studie von Havas wertvolle Einblicke in Konsumententrends und zeigt auf, welche Marken an Beliebtheit gewinnen, welche stagnieren und welche an Zuspruch verlieren. Fairtrade Max Havelaar wird auch 2023 als «Star Brand» wahrgenommen und erzielt vor allem in den Bereichen Vertrauen, Beliebtheit und Nachhaltigkeit Bestnoten. Fairtrade...

Den vollständigen Artikel lesen ...