Vom 1. Januar bis 28. August 2023 erreichten die peruanischen Avocadoexporte 572.580.320 Kilo, was einem Anstieg von 8,82 % im Vergleich zu den 526.183.840 Kilo in dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht, gab der Präsident des Beratungsunternehmens Inform@cción, Fernando Cillóniz Benavides, an, wie von Agraria.pe berichtet wird. Bildquelle: Shutterstock.com...

