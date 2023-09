Während die Ernte in allen vier Anbaugebieten laufen, gibt das Pear Bureau Northwest (PBNW) die erste Schätzung der Frischbirnenernte 2023/24 für Washington und Oregon bekannt. Die Schätzung des Sektors für Frischbirnen liegt bei äquivalent 15,2 Millionen Standardkisten, was dem Vierjahresdurchschnitt entspricht. Bildquelle: Shutterstock.com In allen Regionen...

