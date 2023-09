Kreisen zufolge, hat der Aufsichtsrat des Chemieunternehmens am Wochenende getagt, um darüber zu entscheiden, ob das Management in formelle Übernahmegespräche mit ADNOC eintreten wird. Bisher sperrte man sich gegen eine Offerte. Zuletzt wurden Preise von 60 € je Aktie als Verhandlungsgrundlage genannt. Zuvor kolportierte Offerten zwischen 51 und 55 € hatte man als zu gering bereits zurückgewiesen. Ein etwaiges Angebot sollte also jenseits von 60 € liegen. Mitspielen? Für ein Comeback der Chemie ist es etwas zu früh, mit der Übernahmefantasie als Zusatzbonus lässt sich ein Kauf rechtfertigen. Im Frankfurter Börsenbrief sind wir bereits dabei.



