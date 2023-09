Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nikola hat am Montag immerhin einen kleinen Gewinn in den ersten Handelsstunden erzielt - ein erstes gutes Zeichen oder nur ein Zucken im Kampf um einen neuen Trend? Denn Nikola hat in den vergangenen fünf Tagen einen Minus-Einbruch um -25 % erlebt. Die Aktie ist demnach massiv unter Druck geraten. Es bleibt die Frage, wie weit der Druck jetzt noch führen kann - denn die Probleme scheinen nicht beseitigt. Oder ...

