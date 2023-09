Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Wiener Börse hat am Montag mit etwas höheren Notierungen geschlossen. Der ATX stieg leicht um 5,64 Punkte oder 0,18 Prozent auf 3.149,33 Einheiten. Das europäische Umfeld zeigte sich Wochenbeginn ebenfalls von seiner freundlichen Seite. Laut Marktbeobachtern lieferte die Ankündigung weiterer Maßnahmen zur Stimulierung der chinesischen Wirtschaft durch die Regierung in Peking etwas Unterstützung. Zudem startete die Wall Street mit Kursgewinnen in die Woche. Wichtige Konjunkturdaten blieben zum Wochenauftakt Mangelware. Im Laufe der nächsten Tage stehen aber einige wichtige Veröffentlichungen an, wie beispielsweise US-Inflationsdaten am Mittwoch. Den Höhepunkt stellt die am Donnerstag anstehende ...

