Der Schweizer Aktienmarkt ist etwas fester in den regulären Handel gestartet. Von der Wall Street kommen vor allem von Technologiewerten gute Vorgaben.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist etwas fester in den regulären Handel gestartet. Von der Wall Street kommen vor allem von Technologiewerten gute Vorgaben. Vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag wollten die Anleger aber nicht zu weit ins Risiko gehen, hiess es im Handel. Daher bleibe Zurückhaltung «das Motto der Stunde». Bereits am Mittwoch werden in den USA...

Den vollständigen Artikel lesen ...