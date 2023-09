Die Aurora Cannabis-Aktie (WKN: A2P4EC) ist dieser Tage nicht zu bremsen. Nachdem das Papier des Cannabisproduzenten bereits am vergangenen Freitag um über +15% zugelegt hatte, schoss die Aktie am Montag um über +70% in die Höhe. Was steckt hinter dem fulminanten Kursfeuerwerk? Aurora Cannabis vorgestellt Aurora Cannabis Inc. produziert Cannabis und medizinisches Marihuana. Das im kanadischen Edmonton ansässige Unternehmen operiert in über 20 Ländern ...

