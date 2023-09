Das Energieunternehmen Priogo will die Zahl seiner Standorte in Deutschland von 4 auf 28 deutschlandweit ausbauen. Die Finanzierung soll zum Teil über Crowdinvestionen kommen. Die Priogo AG mit Sitz in Zülpich bei Köln will in Deutschland kräftig expandieren. Wie das Unternehmen mitteilte, plant es bis 2028 mehr als 20 neue Standorte aufzubauen. Insgesamt sollen es 26 Standorte deutschlandweit werden. Aktuell ist der Solarinstallateur neben der Firmenzentrale in Zülpich hierzulande mit drei weiteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...