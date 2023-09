Auf der kommenden Messe der Power2Drive in München soll 2024 die Parkplatz-PV eine zentrale Rolle spielen. Diese Option bietet laut Veranstalter große Chancen. Auf der nächsten Veranstaltung der Power2Drive wird die Parkplatz-PV im Blickpunkt stehen. Das kündigte die Messe für 2024 an. In einer Mitteilung stellt sie die Vorteile der Photovoltaik für Parkplätze vor. Neben der sauberen Stromgewinnung und der Doppelnutzung versiegelter Flächen, profitierten Parkplatz-Betreiber dabei von weiteren Aspekten. ...

