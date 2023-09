Rekord für das Ländle: noch nie hat das Bundesland so viel PV zugebaut wie im ersten Halbjahr 2023. Vor allem im Osten boomt die Technologie. Im ersten Halbjahr 2023 hat das Bundesland Baden-Württemberg so viel Photovoltaik zugebaut wie noch nie im Vergleichszeitraum. Das berichten die KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) und das Solar Cluster Baden-Württemberg. Demnach kamen in den ersten sechs Monaten Solarstromanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 854 Megawatt ...

