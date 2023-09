Teilen: Ein weiterer Aufwärtstrend könnte USD/THB dazu veranlassen, die Marke von 35,66 in naher Zukunft wieder anzusteuern, kommentiert Marktstratege Quek Ser Leang von der UOB Group. Wichtige Zitate Unsere Einschätzung, dass USD/THB in der vergangenen Woche in einer Spanne zwischen 34,90 und 35,66 gehandelt werden würde, war falsch. Anstatt in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...