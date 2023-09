DJ PTA-News: B+S Banksysteme AG: Wilhelm Berger als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta/12.09.2023/15:00) - Aufgrund des kurzfristigen Ausscheidens eines Aufsichtsratsmitgliedes wurde Herr Wilhelm Berger gerichtlich in den Aufsichtsrat bestellt. Herr Berger wurde bereits auf der letzten Hauptversammlung als Ersatzmitglied für den Aufsichtsrat gewählt und rundet nicht nur aufgrund seiner Expertise aus der Bankenwelt, sondern auch hinsichtlich seiner Erfahrung als ehemaliger Vorstand für den Bereich Finanzen, den Aufsichtsrat perfekt ab.

B+S Banksysteme wurde 1982 durch die Herren Berger und Schier gegründet. In den Folgejahren wurde das Unternehmen stetig um weitere Produkte und Standorte erweitert und schlussendlich ging B+S Banksysteme mit der Übernahme von Data Design 2008 an die Börse. Herr Wilhelm Berger war maßgeblich ein wichtiger Lenker für diese Schritte. Auch diese Punkte haben das Unternehmen dazu bewegt, Ihn in den Aufsichtsrat zu holen. Herr Berger ist außerdem einer der größten Aktionäre.

