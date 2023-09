Teilen: Nach Ansicht von Volkswirtin Lee Sue Ann und Marktstratege Quek Ser Leang von der UOB Group scheint der EUR/USD nun in eine Konsolidierungsphase überzugehen. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: Unsere gestrige Einschätzung, dass sich der EUR weiterhin in einer Handelsspanne bewegen würde, war falsch. Anstatt in einer Spanne zu handeln, erholte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...