Knapp 50 Prozent hat die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh in diesem Jahr zugelegt und gehört damit zu den Top-Performern im MDAX. Auch am Dienstag legt das Papier wieder deutlich zu und notiert an der Spitze des Index für mittelgroße Werte. Für Euphorie bei den Anlegern sorgt eine neue Studie von JPMorgan.Analyst Marcus Diebel äußerte sich am Dienstag extrem bullish zu HelloFresh. Das Unternehmen sei bereit, die Erwartungen zu übertreffen. Diebel hob die starke Dynamik bei den wichtigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...