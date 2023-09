Das börsenotierte Umwelttechnik-Unternehmen Wolftank Group übernimmt zusätzliche 40 Prozent und eine Aktie der Anteile und somit die Mehrheit am italienischen Umweltdienstleister Petroltecnica SpA, an dem sie seit Juli 2020 bereits zehn Prozent hält. Das Closing soll in den kommenden Wochen stattfinden. Der Kaufpreis beträgt rund 4 Mio. Euro. Petroltecnica ist auf Sanierung in den Industriesektoren Öl und Gas, Chemie und Produktion spezialisiert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Provinz Rimini erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von 28,9 Mio. Euro. "Durch die Übernahme der Mehrheit können künftig wichtige operative und strategische Synergien gehoben werden", heipt es seitens Wolftank.

