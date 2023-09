Tagesausblick für 13.09.: DAX schwächelt. Apple und MTU Aero Engines im Blickpunkt.

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Der DAX® startete wenig verändert in den neuen Handelstag. Die Investoren bleiben im Vorfeld der EZB-Zinsentscheidung weiterhin zurückhaltend. Die Experten von UniCredit rechnen damit, dass die Europäische Notenbank den Leitzins um 25 Basispunkte erhöht und die Märkte auch im weiteren Verlauf seitwärts tendieren dürften. Zum einen wird die Fed nächste Wochen über den künftigen Zinskurs entscheiden. Zum anderen dämpfen durchwachsene Konjunkturdaten die Kauflaune.

An den Anleihemärkten blieb es im Vorfeld der EZB-Zinsentscheidung ruhig. Die Renditen pendelten in einer seit einigen Handelstagen gebildeten engen Range. Am Donnerstag im Anschluss an die Entscheidung der EZB könnte ein Ausbruch erfolgen. Bei den Edelmetallen zeigte sich ein gemischtes Bild. Während der Goldpreis deutlich nachgab setzten die Notierungen für Palladium und Platin ihren eingeschlagenen Erholungskurs fort. Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil setzte derweil den Aufwärtstrend fort und kratzte an der 92 USD-Marke.

Unternehmen im Fokus

Beim Verpackungsspezialisten Gerresheimer nahm die Konsolidierung Fahrt auf. Mit einem KGV von 33,4 (Quelle: Refinitiv) erscheint das Papier hoch bewertet. Gleichzeitig rechnet ein großer Teil der Analysten für das dritte Geschäftsquartal (endete im August) nur mit einstelligen Wachstumsraten. Am 5. Oktober werden die Geschäftszahlen veröffentlicht. Der Kochbox-Versender HelloFresh profitierte von positiven Analystenkommentaren. Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines setzte die Talfahrt heute fort. Damit summierten sich die Kursverluste in den zurückliegenden drei Handelstagen auf über 23 Prozent. Sartorius sackte heute bei EUR 343 eine wichtige Unterstützung. Apple wird heute Abend voraussichtlich das neue iPhone 15 und die iWatch 9 vorstellen.

Moderna lädt zum Development Day. Gestern meldete der Biotechkonzern eine Kooperation bei der Entwicklung von neuartigen Krebstherapien mit der Tübinger Immatics. Morgen präsentiert ThyssenKrupp-Chef Miguel Lopez dem Aufsichtsrat sein Programm. In diesen Tagen kursierten Meldungen, wonach der Industriekonzern bei der Werftentochter ThyssenKrupp Marine Systems aussteigen will. Verteidungsminister Boris Pistorius erklärte, dass sich der Bund möglicherweise beteiligen könnte. Fraport meldet Verkehrszahlen für August. Auto1 Group und Inditex veröffentlichen Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal.

Wichtige Termine

Euro Zone-Industrial production

United States-CPI

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.769/15.868/15.957/16.043/16.117/16.337 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.349/15.461/15.548/15.568/15.688 Punkte

Der DAX® kippte im frühen Handel unter die Unterstützungsmarke von 15.769 Punkte und schloss in der ersten Handelsstunde den gestern im frühen Handel gerissenen Gap. Im weiteren Verlauf pendelte der Index zwischen 15.688 und 15.769 Punkte. Der mittelfristige Seitwärtstrend zwischen 15.461 und 16.043 Punkte bleibt damit intakt. Sinkt der Leitindex unter 15.688 Punkte droht eine weitere Verkaufswelle bis zum jüngsten Tief von 15.568 Punkte. Kaufimpulse zeichnen sich frühstens oberhalb von 15.868 Punkte ab.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 26.07.2023 -12.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 13.09.2018 - 12.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere erhält der Investor am Laufzeitende den Cap - angepasst um das Bezugsverhältnis - ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC74V7 245,73 12.600 26.000 15.03.2024 DAX® HC714R 238,00 14.500 31.000 21.06.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.09.2023; 16:45 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HB8X6U 12,25 12.643,350289 14.223,769075 5 Open End DAX® HC01QX 10,54 14.223,606736 15.014,439271 10 Open End DAX® HC0558 8,72 14.750,358885 15.276,946697 15 Open End DAX® HC8E7T 3,44 15.171,760604 15.487,333225 25 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.09.2023; 16:45 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC292F 5,01 18.961,778654 17.382,262492 -5 Open End DAX® HC8E76 11,03 17.381,522207 16.590,662947 -10 Open End DAX® HC6WGY 8,89 16.854,770058 16.327,215755 -15 Open End DAX® HC8E7N 10,47 16.433,368339 16.117,847667 -25 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.09.2023; 16.45 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 13.09.: DAX schwächelt. Apple und MTU Aero Engines im Blickpunkt. erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).