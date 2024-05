MTU Aero Engines (MTU) hat im ersten Quartal 2024 ordentliche Zahlen vorgelegt. Der Umsatz verfehlte die Konsensschätzungen um knapp 1%, während das bereinigte EBIT um 2% besser ausfiel. Das bereinigte Umsatzwachstum verlangsamte sich auf 8% yoy von 19% yoy in Q4 2023 aufgrund einer hohen Vergleichsbasis und Gegenwind auf der Beschaffungsseite, insbesondere bei Ersatzteilen. Das adj. EBIT wuchs langsamer um 3% yoy auf EUR 218 Mio. Das Management hofft jedoch auf eine Erholung der Wachstumsdynamik, da sich die Verfügbarkeit von Ersatzteilen seit April verbessert hat und es erwartet, dass sich die Versorgungsprobleme im Laufe des Jahres allmählich verringern werden. Darüber hinaus bleibt der Auftragsbestand mit 25,4 Mrd. EUR komfortabel, ein Plus von 4 % gegenüber Ende 2023. Daher hält MTU an seiner Prognose für 2024 fest und rechnet mit einem Umsatzwachstum von 17% (adj.) und einer EBIT-Marge von über 12%. Die Analysten von mwb research bleiben positiv für MTU, da die langfristigen Wachstumsperspektiven angesichts hoher Produktionsraten bei Verkehrsflugzeugen, eines günstigen Narrowbody-Marktes und einer starken Nachfrage im MRO- und Aftermarket intakt bleiben. Die Analysten von mwb research bestätigen ihr BUY-Rating mit einem revidierten Kursziel von EUR 252,00 (alt: EUR 245,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/MTU%20Aero%20Engines%20AG





