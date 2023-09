Der Direktvermarkter zahlt Betreibern von Photovoltaik-Anlagen künftig einen Bonus, wenn sie im Falle eines Überangebots ihre Anlagen freiwillig abregeln lassen. Damit kann Next Kraftwerke seinen Photovoltaik-Pool noch stärker flexibilisieren.Next Kraftwerke führ den Bonus "solarFlex" ein. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine Vergütung für Betreiber von Photovoltaik-Anlagen, die ihre Systeme im Falle eines Überangebots an Strom abregeln lassen. Next Kraftwerke erhofft sich dadurch eine stärkere Flexibilisierung seines Photovoltaik-Pools. Nach eigenen Angaben ist das Unternehmen aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...