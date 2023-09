Nach Sicherungsarbeiten konnte die defekte Zwischendecke in der Nacht auf Dienstag abgebrochen werden. Ziel ist es, den Tunnel Ende dieser Woche zu öffnen.Bern - Gestern Nachmittag haben die Bauarbeiten zur Wiedereröffnung des Gotthard-Strassentunnels begonnen. Nach Sicherungsarbeiten am Nachmittag konnte die defekte Zwischendecke in der Nacht abgebrochen werden. Ziel ist es, den Tunnel Ende dieser Woche zu öffnen, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Dienstag mitteilte. Gestern Nachmittag haben die notwendigen Bauarbeiten zur Wiedereröffnung...

