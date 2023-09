DJ Aktien Schweiz gut behauptet - Novartis stützen SMI

ZÜRICH (Dow Jones)--Gut behauptet hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Dienstag beendet. Damit trotzte er der meist negativen Tendenz anderer europäischer Börsen. Zu verdanken war dies vor allem einem kräftigen Plus der schwergewichteten Novartis-Aktie. Vor den viel beachteten US-Verbraucherpreisen am Mittwoch und der EZB-Sitzung am Donnerstag agierten die Anleger insgesamt allerdings eher vorsichtig.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 10.987 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 15,32 (zuvor: 16,17) Millionen Aktien.

Novartis schlossen 1,5 Prozent höher bei 89,67 Franken. Die Aktie habe von einer Kurszielerhöhung der Bank of America (BoA) profitiert, verlautete aus dem Handel. Marktteilnehmer schrieben den Kursanstieg allerdings auch der bevorstehenden Abspaltung der Tochter Sandoz zu. Mit Roche (+0,3%) legte auch das zweite Pharma-Schwergewicht etwas zu. Derweil gaben die ebenfalls schwergewichteten Nestle-Aktien um 0,9 Prozent nach.

Gefragt war ferner die Aktie der Partners Group, die nachrichtenlos um 1,2 Prozent stieg.

Verkauft wurden die Aktien des Baustoffherstellers Sika (-2,3%) und die des Sanitärprodukteherstellers Geberit (-0,7%). Aktien der Baubranche gehörten auch europaweit zu den Verlierern.

Unter den Nebenwerten schlossen Calida 0,5 Prozent höher. Der Wäschehersteller hat sich die strategische Fokussierung auf operative Exzellenz der Konzernmarken verordnet, nachdem die Geschäftsentwicklung nicht der 2021 definierten Wachstumsstrategie entsprochen hatte. Das laufende Geschäftsjahr wird wegen Wertberichtigungen auf die US-Tochter Cosabella voraussichtlich mit einem Verlust abgeschlossen, doch bekräftigte Calida die Mittelfristziele und die Dividendenpolitik.

