Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einem verhalten freundlichen Handelstag wenig verändert geschlossen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einem verhalten freundlichen Handelstag wenig verändert geschlossen. Der Leitindex SMI fiel zum Handelsschluss dabei wieder unter die am Morgen zurückeroberte Marke von 11'000 Punkten. Im Vorfeld der US-Inflationsdaten am Mittwoch und des EZB-Zinsentscheids am Donnerstag wollten sich die Investoren weiterhin nicht zu weit aus dem Fenster...

