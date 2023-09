Der digitale Zahlungsverkehr entwickelt sich von einer Option zu einem Lebensstil eine neue Studie enthüllt das nächste Etappenziel: grenzüberschreitende Verkäufe

Visa (NYSE: V) hat heute die Ergebnisse der siebten Ausgabe seiner Global Back to Business-Studie präsentiert. Demnach plant die Mehrheit der befragten Klein- und Kleinstunternehmen, ihre grenzüberschreitenden Umsätze zu stärken, um in neue Regionen zu expandieren. Darüber hinaus zeigt die Umfrage, dass immer mehr Verbraucher bargeldlose Transaktionen bevorzugen. Fast 60 der befragten Käufer erwarten, dass sie digitale Zahlungsmethoden in diesem Jahr häufiger nutzen werden.

"Früher konnten nur große Unternehmen ihr Geschäft skalieren, um Kunden im ganzen Land oder auf der ganzen Welt zu erreichen. Heute haben auch kleine Unternehmen die Chance, Grenzen zu überwinden", berichtet Jeni Mundy, Global Head of Merchant Sales and Acquiring bei Visa. "Wir bei Visa erkennen bereits, wie sich die Denkweise bei Klein- und Kleinstunternehmen vom Überlebensmodus hin zum Wachstumsmodus verlagert, da Unternehmen dieses Segments die Möglichkeiten des digitalen Zahlungsverkehrs aufgreifen, um ihre Effizienz zu steigern, neue Zielgruppen zu erreichen und in der zunehmend digitalen Welt von heute zu gedeihen."

Für die Global Back to Business Study von Visa wurden Kleinunternehmer und Verbraucher in zehn Märkten befragt: Australien, Brasilien, Kanada, Deutschland, Hongkong, Irland, Neuseeland, Singapur, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und die USA, um einen Blick über die Herausforderungen der Pandemie hinaus auf die zahlreichen neuen Chancen zu werfen. Die wichtigsten Erkenntnisse:

Die Welt ist ihr Marktplatz. 97 Prozent der befragten Unternehmer bezeichneten die Expansion in neue Regionen als Schwerpunkt für ihr Wachstum. Eine große Zahl (72 %) der Verbraucher hat keine Bedenken in Bezug auf grenzüberschreitendes Einkaufen.

97 Prozent der befragten Unternehmer bezeichneten die Expansion in neue Regionen als Schwerpunkt für ihr Wachstum. Eine große Zahl (72 %) der Verbraucher hat keine Bedenken in Bezug auf grenzüberschreitendes Einkaufen. Zukunft ohne Papiergeld. 95 Prozent der befragten Kleinunternehmer planen, Bargeldzahlungen "eines Tages" vollständig abzuschaffen, und 51 Prozent wollen diesen Schritt in den kommenden zwei Jahren vollziehen. Angeführt wird dieser Wandel von den Verbrauchern: 55 Prozent der Befragten erwarten, dass sie digitale Zahlungsmethoden im kommenden Jahr häufiger nutzen werden.

95 Prozent der befragten Kleinunternehmer planen, Bargeldzahlungen "eines Tages" vollständig abzuschaffen, und 51 Prozent wollen diesen Schritt in den kommenden zwei Jahren vollziehen. Angeführt wird dieser Wandel von den Verbrauchern: 55 Prozent der Befragten erwarten, dass sie digitale Zahlungsmethoden im kommenden Jahr häufiger nutzen werden. Regional einkaufen. 49 Prozent der Verbraucher beabsichtigen, in diesem Jahr verstärkt vor Ort einzukaufen, da sie die regionale Wirtschaft unterstützen (65 %) oder eine persönliche Verbindung (44 %) zu ihrer Gemeinde pflegen wollen.

49 Prozent der Verbraucher beabsichtigen, in diesem Jahr verstärkt vor Ort einzukaufen, da sie die regionale Wirtschaft unterstützen (65 %) oder eine persönliche Verbindung (44 %) zu ihrer Gemeinde pflegen wollen. Die To-Do-Liste. Als wichtigste Ansätze, um neue Kunden zu erreichen, nannten die Unternehmer eine verstärkte Präsenz in den sozialen Medien (44 %), das Angebot neuer Produkte oder Dienstleistungen (41 %) und mehr Investitionen in Marketing (40 %). 35 Prozent betrachten die Akzeptanz neuer Zahlungsmethoden als entscheidenden Faktor, der die Geschäftsentwicklung verbessern kann.

Globales Wachstum für KMU ganzjährig

Kleine Unternehmen sind für Visa alles andere als klein. Über eine Vielzahl an lokalisierten Programmen und Lösungen unterstützt Visa Kleinunternehmer dabei, den evolvierenden Anforderungen des globalen Handels und der Verbrauchererwartungen gerecht zu werden. Visa stellt zahlreiche Zahlungsdienste bereit, die KMUs dabei helfen, zu bezahlen und bezahlt zu werden. Dazu gehören Visa Business Kredit- und Debitkarten über Partner-Finanzinstitute, Tools für das Geschäfts- und Zahlungsmanagement, Betrugspräventions- und Sicherheitsdienste und viele andere Lösungen. Darüber hinaus bietet Visa Schulungen in den Bereichen Finanzwissen und Geschäftsfähigkeiten an, darunter Practical Business Skills weltweit und Enko in Lateinamerika.

Im Jahr 2020 kündigte die Visa Foundation ein strategisches Fünf-Jahres-Programm im Umfang von 200 Millionen US-Dollar an, um die Gründung und das Wachstum von florierenden Klein- und Kleinstunternehmen mit Schwerpunkt auf Unternehmerinnen zu unterstützen. Über Investitions- und Förderprogramme kooperiert die Visa Foundation mit Organisationen, die Katalysatorkapital, Kapazitätsaufbau und Unterstützungsdienste bereitstellen. Ferner setzt die Visa Foundation Kapital als Instrument ein, um geschlechtsdiversen KMU den Zugang zu Investitionskapital zu erleichtern.

Weitere Ressourcen für Klein- und Kleinstunternehmen finden Sie auf dem Visa Small Business Hub.

Methodik: Visa Global Back to Business-Studie

Die Global Back to Business-Studie von Visa wurde von Wakefield Research im März und April 2023 durchgeführt und befragte 2.250 Kleinunternehmer mit bis zu 100 Mitarbeitern in Australien, Brasilien, Kanada, Deutschland, Hongkong, Irland, Neuseeland, Singapur, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA. Für den Verbraucherteil der Studie wurden 1.000 Erwachsene ab 18 Jahren in den USA und 500 Erwachsene ab 18 Jahren in Australien, Brasilien, Kanada, Deutschland, Hongkong, Irland, Neuseeland, Singapur und den Vereinigten Arabischen Emiraten befragt.

