Das Green Glove Program von Tigo baut auf den Grundlagen einer breit angelegten Initiative zur Förderung der Qualität in der gesamten solaren Wertschöpfungskette auf und hebt den Kundenservice und die Schulung auf die nächste Stufe.

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO), ein führender Anbieter von intelligenten Solar- und Energiespeicherlösungen, gab heute die Einführung des Green Glove Serviceprogramms bekannt, das Erstinstallateuren von Tigo-Systemen eine erstklassige Unterstützung bietet. Das Green Glove-Programm verstärkt die Entschlossenheit von Tigo, die Qualität in der gesamten solaren Wertschöpfungskette voranzutreiben, und verbessert die Erfahrung der Installateure durch Interaktionen mit dem Kundensupport, wenn der erste Installateur Tigo-Produkte installiert.

Mit einem Prozess, der drei formalisierte Support-Vereinbarungen für Tigo-Erstinstallateure in Privathaushalten umfasst, bietet das Green Glove Serviceprogramm Installateuren, die neu mit Tigo-Produkten arbeiten, ein außergewöhnliches Serviceniveau vor, während und nach der ersten Installation. So bieten die Green Glove Support-Mitarbeiter neuen Tigo-Kunden vor der Installation eine Designprüfung an, stehen während der Installation an den regionalen Tigo-Standorten auf Abruf bereit und führen nach der Installation Überprüfungen und Nachbesprechungen durch, um offene Fragen zu beantworten und Feedback zur Installation zu sammeln.

"Die Investitionen von Tigo in die Unterstützung und Schulung von Installateuren fördern die Qualität in der gesamten Branche im Namen dieser Verantwortung", sagte James JD Dillon, CMO bei Tigo Energy. "Wenn die qualitativ hochwertigen Solar- und Speichertechnologieprodukte von Tigo auf hervorragende Installationspraktiken in der Praxis treffen, schaffen wir Vertrauen in unsere Branche. Qualität ist eine Teamleistung in der Solarbranche, und sie ist von zentraler Bedeutung für das anhaltende Wachstum der Branche, auf das wir und unsere Installationspartner angewiesen sind."

Ergänzend zum Green Glove Programm führt Tigo auch die neue Tigo Academy ein, eine moderne Schulungs- und Weiterbildungsplattform, die darauf abzielt, die Fähigkeiten der Installateure auszubauen und zu stärken. Die Plattform bietet einen Lehrplan für Installateure, der hochwertige Solar- und Speicherprodukte mit bewährten Verfahren bei der Installation verbindet. Die Tigo Academy bietet ansprechende und interaktive Inhalte, um die Beibehaltung der Lektionen durch eine benutzerfreundliche Oberfläche mit vollständiger Offline-Funktionalität auf jedem Gerät deutlich zu verbessern, und wird in Kürze auch in Tschechisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Polnisch verfügbar sein. Die abgeschlossenen Lernmodule der Tigo-Akademie sind für die Weiterbildungspunkte (CEC) des North American Board of Certified Energy Practitioners (NABCEP®) anrechenbar.

Installateure, die sich neu für Tigo-Produkte interessieren, können auf der Green Glove Website mehr über das Green Glove Serviceprogramm erfahren. Um die Tigo Academy-Schulungen zu erkunden oder sich dafür anzumelden. Besucher der in Las Vegas, Nevada, vom 11. bis 14. September stattfindenden Messe RE+ 2023 können Tigo Energy am Stand 2664 besuchen.

Über Tigo Energy

Tigo Energy wurde 2007 gegründet und ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit verbessern, die Energieausbeute erhöhen und die Betriebskosten von Solaranlagen für Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE (Module Level Power Electronics) und Solar-Optimierungstechnologie mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Die MLPE-Produkte von Tigo maximieren die Leistung, ermöglichen die Energieüberwachung in Echtzeit und bieten die vom Gesetzgeber geforderte Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und fertigt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solaranlagen für Privathaushalte mit Stromspeichern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tigoenergy.com.

