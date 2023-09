Indiens Nummer 1 unter den Multi-System-Betreibern (MSO) und führender Anbieter von kabelgebundenen Breitbanddiensten stärkt die Cybersicherheit seiner Online-Infrastruktur

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheitstechnologien für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass GTPL Hathway Limited (GTPL), Indiens größter MSO und führender Anbieter von kabelgebundenen Breitbanddiensten, die XTD-Code-Schutztechnologien von Verimatrix einsetzen wird, um den Schutz seiner mobilen Anwendungen und Websites weiter zu verbessern.

GTPL bietet digitales Kabelfernsehen und Hochgeschwindigkeits-Breitbanddienste für schätzungsweise 11 Millionen Haushalte in 22 indischen Bundesstaaten an. Es stützt sich auf ein riesiges Netz von mehr als 40.000 Partnern, um Neuanmeldungen, Wartungsanfragen, Beschwerden und andere kundenbezogene Aufgaben zu verwalten. Die XTD-Lösung von Verimatrix bietet GTPL einen strategisch integrierten Schutz für die von GTPL-Partnern genutzte mobile App und Website und hilft, Daten zuverlässig zu schützen.

"Wir freuen uns, dass wir unsere Beziehung zu GTPL weiter ausbauen und nun auch bewährte Cybersecurity-Maßnahmen einbeziehen können, die den Ruf des Unternehmens schützen und sensible Daten in den Händen der eigenen Teammitglieder sowie der Partner sichern", so Sofia Regojo, Chief Revenue Officer bei Verimatrix. "GTPL ist ein Beispiel für eine wachsende Zahl von Unternehmen, bei denen Verimatrix sowohl Videosicherheit als auch Cybersicherheit anbietet, um den Schutz zu maximieren und gleichzeitig ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten."

Anirudhsinh Jadeja, Managing Director bei GTPL Hathway Limited, kommentierte die Zusammenarbeit wie folgt: "Unsere Kunden erwarten Sicherheit und Schutz ihrer persönlichen Daten sowie zeitnahe und qualitativ hochwertige Dienstleistungen, die mit der Marke GTPL verbunden sind. In unserem ständigen Bestreben, den Schutz personenbezogener Daten in unseren mobilen und webbasierten Anwendungen (sowohl für Partner als auch für Kunden) zu verbessern, bietet uns die XTD-Lösung von Verimatrix eine hochmoderne Technologie, die den sich entwickelnden Sicherheitsanforderungen gerecht wird."

Über GTPL Hathway

GTPL Hathway Limited ist Indiens größter MSO, der digitale Kabelfernsehdienste anbietet, und gehört zu den führenden Breitbanddienstleistern in Indien. Das Unternehmen ist der größte Anbieter von digitalen Kabelfernseh- und drahtgebundenen Breitbanddiensten in Gujarat und ein führender Anbieter von digitalen Kabelfernsehdiensten in Westbengalen. Die digitalen Kabel-TV-Dienste des Unternehmens erreichen mehr als 1.500 Städte in 22 indischen Bundesstaaten, darunter Gujarat, Westbengalen, Maharashtra, Goa, Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand, Rajasthan, Odisha, Assam, Tripura, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Delhi, Haryana und Uttarakhand. Zum 30. Juni 2023 verfügt das Unternehmen über etwa 9,05 Millionen aktive digitale Kabelfernsehteilnehmer und 960.000 Breitbandteilnehmer sowie etwa 5,40 Millionen Breitband-Hausanschlüsse.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um alles zu sichern, von Premium-Filmen und Live-Streaming-Sport bis hin zu sensiblen Finanz- und Gesundheitsdaten sowie kritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt diese Inhalte und Erfahrungen anzubieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu expandieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neues Geschäft zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

