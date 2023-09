Nachhaltigkeitsaspekte gewinnen in allen Bereichen des Handels an Bedeutung. Besonderes Potential liegt in der Logistik, darum wird klimaneutrales Fahren im Waren- und Gütertransport in naher Zukunft an Bedeutung gewinnen. Grafik EHI Nachhaltige Transportlogistik - EHI Studie 2023 Antriebsarten Gruende Umstellung "Die sich rasch verändernde Transportlandschaft wird sich...

