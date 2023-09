DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

COVESTRO - Die Übernahmegespräche zwischen dem Kunststoffhersteller und dem arabischen Ölkonzern Adnoc locken spekulative Investoren an. Mehrere Hedgefonds seien mittlerweile bei Covestro eingestiegen, heißt es in Finanzkreisen. Weitere dürften sich anschließen, zudem verfolgten auch aktivistische Fonds die Situation genau. Das zeigt: Viele Investoren halten nach der Aufnahme offizieller Gespräche eine Einigung für sehr wahrscheinlich. Sie erwarten den Kreisen zufolge aber einen deutlichen Aufschlag zum aktuellen Aktienkurs, der bei 53 Euro liegt. Bisher ist Adnoc laut Insidern bereit, 60 Euro pro Aktie zu bezahlen, was Covestro mit 11,6 Milliarden Euro bewerten würde. Am Finanzmarkt wird über den finalen Angebotspreis spekuliert, manche erwarten 63 Euro je Aktie, andere 70 Euro. (Handelsblatt)

AMUNDI - Die Chefin von Europas größter Vermögensverwaltung sieht Grenzen beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bei der Geldanlage. "Wie jeder Technologiesprung wird uns KI einen Produktivitätsgewinn bescheren, wenn wir sie gut beherrschen", sagte Valérie Baudson im Interview mit dem Handelsblatt. KI-Tools könnten zwar bei der Verarbeitung von Informationen nützlich sein. "Ich bin allerdings zugleich davon überzeugt, dass es hinter jeder wichtigen Entscheidung immer auch noch menschliche Intelligenz geben muss. Das gilt natürlich auch für Entscheidungen, die Geldanlagen betreffen." (Handelsblatt)

BP - Der britische Ölkonzern will bis zum Jahr 2030 rund 10 Milliarden Euro in Deutschland investieren. "Das Geld verschafft uns einen großen Gestaltungsspielraum. Wir glauben an den deutschen Markt", sagte Patrick Wendeler, Vorstandschef der BP Europa SE, im Gespräch mit der Zeitung Welt. Fünf Geschäftsfelder nennt er für die Investitionspläne: Windenergie, Wasserstoff, Biokraftstoffe, Versorgung durch Shops an den Ladestationen sowie allen voran die Elektromobilität. So will der Energiekonzern bis zum Jahr 2030 in Deutschland 20.000 "ultraschnelle Ladepunkte" für Pkw und zusätzlich mehrere Dutzend Mobilitätszentren für schwere Nutzfahrzeuge aufbauen. Derzeit bietet die Tankstellenmarke Aral, die zum BP-Konzern gehört, 1.700 Schnellladepunkte an 250 Standorten an. (Welt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2023 00:44 ET (04:44 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.