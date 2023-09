Der SMI verliert gegen 09.20 Uhr 0,39 Prozent auf 10'944,36 Punkte.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geben die Kurse zur Wochenmitte zunächst überwiegend nach. Die Stimmung trübe sich weiter ein, kommentiert ein Börsianer. Druck gehe von den steigenden Ölpreisen und den wieder anziehenden Renditen am langen Ende aus. Das Hauptthema des heutigen Tages sind die Konsumentenpreise in den USA. Anleger hoffen, dass eine gedämpfte Teuerung in den USA die amerikanische...

