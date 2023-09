Umsatz und operativer Gewinn des Bekleidungskonzerns stiegen im ersten Geschäftshalbjahr (bis Ende Juli) kräftig. Und auch mit dem Start in die zweite Jahreshälfte ist das Management zufrieden. Der Umsatz stieg in den ersten Wochen des dritten Geschäftsquartals (1. August bis 11. September) zu konstanten Wechselkursen im Jahresvergleich um 14 %. In den ersten sechs Monaten des bis Ende Januar laufenden Geschäftsjahres steigerte INDITEX den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13,5 % auf knapp 16,9 Mrd. Euro. Auf Basis konstanter Wechselkurse war es ein Plus von 16,6 %. Vom Umsatz blieben vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen mit rund 4,7 Mrd. Euro knapp 16 % mehr als ein Jahr zuvor. INDITEX schnitt damit auch etwas besser ab, als von Analysten erwartet. Die operative Marge steigert sich von 27,1 auf 27,7 %. Unterm Strich verdiente INDITEX mit 2,5 Mrd. Euro sogar 40 % mehr als ein Jahr zuvor. Dabei half unter anderem ein deutlich besseres Finanzergebnis.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV





Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken