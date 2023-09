So beurteilen mittlerweile nur noch 63 Prozent der befragten KMU ihre eigene wirtschaftliche Lage als gut, wie am Mittwoch aus der KMU-Mittelstandstudie von Raiffeisen hervorgeht.Zürich - Bei den Schweizer KMU scheint nach drei Jahren des Optimismus die Stimmung erstmals zu kippen. Meisterten die kleineren Firmen die bisherigen Krisen und Turbulenzen noch gut, zeigen sich nun erste Spuren der zahlreichen Herausforderungen. So beurteilen mittlerweile nur noch 63 Prozent der befragten KMU ihre eigene wirtschaftliche Lage als gut, wie am Mittwoch aus der KMU-Mittelstandstudie...

