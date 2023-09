Nach sieben Jahren als CEO hat Juerg Sturzenegger seine Nachfolge zusammen mit den Gründern Kurt und Pius Fisch frühzeitig in die Wege geleitet. Er wird künftig Mitglied des Verwaltungsrats sein.Zürich - Torsten von Bartenwerffer, Mitglied der Geschäftsleitung und Co-Head Multi Asset Solutions, tritt per 1. November die Nachfolge von Juerg Sturzenegger als CEO von Fisch Asset Management an. Nach sieben Jahren als CEO hat Juerg Sturzenegger seine Nachfolge zusammen mit den Gründern Kurt und Pius Fisch frühzeitig in die Wege geleitet. Er wird künftig Mitglied des Verwaltungsrats sein.

