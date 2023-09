Das Home Backup-Interface von SolarEdge ist jetzt verfügbar. Damit bietet der Systemhersteller seinen Kunden eine dreiphasige Ersatzstromlösung für alle Fälle. Die Photovoltaik-Branche in Deutschland hat gerade eine bedeutende Entwicklung erfahren: SolarEdge meldet die volle Verfügbarkeit des dreiphasigen Home Backup-Interface in Deutschland. In Kombination mit dem dreiphasigen Home Hub-Wechselrichter und der SolarEdge Home Batterie ermöglicht das Interface die vollständige Versorgung des Eigenheims ...

