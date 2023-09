München (ots) -- Familiensender RiC TV strahlt exklusive SOS-Kinderdörfer Reportagen aus- Laurence Robinet: "Dieses Jubiläum ist der Anfang eines weiteren Kapitels voller Herz"!Dieses Jahr ist nicht nur ein weiteres Jahr - es ist ein Meilenstein. Your Family Entertainment AG und SOS-Kinderdörfer weltweit feiern ein Jahrzehnt des Wachstums, der Hilfsbereitschaft und unermüdlichen Bemühungen, das Leben von Kindern weltweit zu verbessern.Zur Feier dieses besonderen Jubiläums präsentiert RiC TV am 20. September 2023, dem Internationalen Kindertag, ein einmaliges Fernseherlebnis: "Ein Tag im Leben eines SOS-Kindes". Diese herzerwärmenden Reportagen nehmen die Zuschauer:innen mit auf eine emotionale Weltreise, die die unschätzbare Arbeit der SOS-Kinderdörfer ehrt.Lanna Idriss, Vorständin der SOS-Kinderdörfer weltweit sagt:"Klimawandel, die Nachwirkungen der Pandemie, Krieg in Europa - unsere Kinder wachsen in einer Zeit auf, in der sich so viele Krisen gleichzeitig überlagern wie noch nie zuvor. Unsere Kinder werden erben, was wir Erwachsene ihnen hinterlassen, haben: globale Hungersnöte, Naturkatastrophen, gigantische Flüchtlingsbewegungen und Kriege um Ressourcen. Wir von den SOS-Kinderdörfern fordern alle Regierungen weltweit dazu auf, diese traurige Tatsache mit der Dringlichkeit zu behandeln, die sie verdient. Umso mehr freuen wir uns über die Kooperation mit RiC TV - denn das Format begegnet Kindern auf Augenhöhe und gibt ihnen eine Stimme.""Dieses Jahr hat eine hohe emotionale Bedeutung für uns, da wir unsere zehnjährige Kooperation mit unserem vertrauensvollen PartnerSOS-Kinderdörfer weltweitfeiern. Aber es ist nur der Anfang eines neuen Kapitels denn wir haben mehr denn je zuvor das Potenzial, Millionen von Herzen zu berühren und dabei die Welt zu verändern. François Rabelais sagte treffend: 'Ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt, sondern ein Feuer, das entzündet werden will.' RiC TV und SOS-Kinderdörfer weltweit werden weiterhin das Feuer der Hoffnung und der Möglichkeiten in jedem Kind entfachen. MitSOS-Kinderdörfer weltweitverbinden uns gemeinsame Werte und das Wohl der Kinder als Priorität und wir freuen uns auf viele weitere erfolgreiche Jahre der Zusammenarbeit!", sagt Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer bei Your Family Entertainment AG.Anlässlich dieses besonderen Tages strahlt RiC TV ab 14:00 Uhr exklusive Reportagen über das Leben in verschiedenen SOS-Kinderdörfern rund um den Globus aus. Die Kurzreportagen stellen unterschiedliche Lebenswelten von SOS-Kindern quer durch die Kontinente dar. Sie erzählen Geschichten voller Hoffnung und bieten gleichzeitig einen tiefen Einblick in den Alltag, die Kultur und die Traditionen der Kinder in den SOS-Kinderdörfern.Dabei werden die Zuschauer:innen auf eine Reise durch verschiedene Länder mitgenommen und begleiten unter anderem die Musikbotschafter Raphaela Gromes und Julian Riem mit nach Mexiko und Guatemala, wo sie ihre Leidenschaft für Musik an die Kinder weitergeben. Außerdem stellt Ayesha aus dem SOS-Kinderdorf Bangladesch einen Tag ihres Lebens im SOS-Mädchenclub vor, hier können Mädchen eine Vielfalt an Kenntnissen erwerben. Im SOS-Kinderdorf in Jordaniens Hauptstadt Amman zeigt Sarah ihren Alltag und ihre Leidenschaft für Taekwondo. Und in Griechenland zeigen auch die SOS-Kinder, wie sie traditionelle Desserts backen.Über SOS-Kinderdörfer weltweitDie SOS-Kinderdörfer sind eine unabhängige Kinderrechts- und Entwicklungsorganisation. Das erste SOS-Kinderdorf wurde 1949 von Hermann Gmeiner gegründet. Heute ist die Organisation in 138 Ländern für Kinder und Familien aktiv: mit 539 SOS-Kinderdörfern und rund 2.300 weiteren Programmen wie Jugendwohngruppen, Familienhilfe, Kindergärten, Schulen, Ausbildungs- und Sozialzentren, Krankenstationen und Nothilfeprojekten. Weltweit unterstützen die SOS-Kinderdörfer jährlich bis zu 1,5 Millionen Kinder und deren Angehörige.Website: www.sos-kinderdoerfer.deYouTube: www.sos-kinderdoerfer.tvÜber RiC TVRiC TV ist der Familienkanal für den deutschsprachigen Raum mit beliebten, europäischen Programmen, der unverschlüsselt über Astra 19.2 im Free-TV, viele Kabelkanäle und via Live-Stream unter www.rictv.de, rictv.at und rictv.ch abrufbar ist. RiC TV startete im September 2012 und gehört zur Your Family Entertainment AG, deren Vorstand Dr. Stefan Piëch den Sender gegründet hat. Zielgruppe: Kinder von 3-13 Jahren und Haushaltsführende. Durch das umfangreiche Know-how und die sorgsam getroffene Auswahl an hochwertigen Inhalten positioniert sich RiC TV als das dritte private Kinder- und Familienprogramm im deutschsprachigen Raum. Internet AG, FL1 Telekom Liechtenstein / Luxemburg: Post Telecom S.A.Neu:RiC TV HD auf Magenta TV, Magenta AT & YouTVÜber Your Family Entertainment AGDas deutsche Unternehmen Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa mit bekannten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Altair". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" auf vier Kontinenten, den Free-TV-Sender "RiC TV", sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit. Die Your Family Entertainment AG konnte im Dezember 2021 das US-Unternehmen Kartoon Studios, Inc. (NYSE American: TOON) aus Hollywood als seinen neuen Hauptaktionär begrüßen. 