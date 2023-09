In der EU soll der Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch auf 45 Prozent steigen. Das sieht die Richtlinie RED III vor, die vom EU-Parlament verabschiedet wurde. Der BEE fordert noch, Hindernisse für alte Biogasanlagen zu beseitigen. Der Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE) sieht noch Potenzial zur Verbesserung bei der geplanten Novelle der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie (RED III). Das Europäische Parlament hatte der Novelle am 12.9.2023 zugestimmt. Damit soll der Anteil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...