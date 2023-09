In der ersten Handelsstunde steigt der Dow Jones Industrial um 0,19 Prozent auf 34 712,76 Punkte.New York - Die Verbraucherpreise in den USA haben am Mittwoch die Wall Street kaum bewegt. Die Daten hielten keine grösseren Überraschungen parat. Zwar stieg die Inflation im August im Vergleich zum Vorjahresmonat etwas deutlicher als erwartet, die von der US-Notenbank Fed stärker beachtete Kerninflation aber ging zurück. Bei ihr werden die stark schwankenden Energie- und Lebensmittelpreise...

Den vollständigen Artikel lesen ...