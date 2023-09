Köln - In Köln sind in der Nacht zu Mittwoch Unbekannte in das Museum für Ostasiatische Kunst eingedrungen und haben wertvolle Exponate gestohlen. Ein Mitarbeiter des Museums war gegen Mitternacht durch laute Geräusche an der Vorderseite des Museums auf den Einbruch aufmerksam geworden und hatte zwei Männer gesehen, teilte die Polizei Köln am Mittwoch mit.



Zuvor hätten sich die Täter Zutritt durch ein Fenster verschafft. Nach Angaben der Polizei haben die Einbrecher wertvolle Teller und Vasen aus Porzellan entwendet. Das Museum bezifferte den Wert der gestohlenen Exponate auf einen siebenstelligen Betrag. Das Museum für Ostasiatische Kunst wurde im Jahr 1913 eröffnet und geht auf die Sammlung von Adolf Fischer und seiner Frau Frieda zurück.

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken