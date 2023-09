«Im Umgang mit dem Klimawandel braucht es alle Akteure».Bern - Die Klimastiftung Schweiz fördert seit 2008 Klima-Innovationen. Am Mittwoch wurde in Bern am 15-Jahr-Jubiläumsanlass in einer hochkarätig besetzten Runde diskutiert. Erstmals in der Geschichte der Stiftung trat mit Albert Rösti ein Bundesrat auf. «Wir müssen vor dem Hintergrund einer florierenden Wirtschaft aufpassen, dass wir die Menschen mit der Thematik der Klimakrise nicht verängstigen»...

Den vollständigen Artikel lesen ...