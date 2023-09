Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Verbund -0,07% auf 76, davor 4 Tage im Plus (3,26% Zuwachs von 73,65 auf 76,05), RHI Magnesita +1,85% auf 33, davor 4 Tage im Minus (-3,86% Verlust von 33,7 auf 32,4), ATX -0,59% auf 3145,71, davor 3 Tage im Plus (0,78% Zuwachs von 3139,94 auf 3164,3), ATX Prime -0,56% auf 1592,11, davor 3 Tage im Plus (0,68% Zuwachs von 1590,22 auf 1601,05), ATX TR -0,59% auf 6956,43, davor 3 Tage im Plus (0,78% Zuwachs von 6943,68 auf 6997,53), VIG -0,39% auf 25,8, davor 3 Tage im Plus (2,37% Zuwachs von 25,3 auf 25,9), Bawag -1,7% auf 42,9, davor 3 Tage im Plus (3,66% Zuwachs von 42,1 auf 43,64), Telekom Austria -0,81% auf 7,34, davor 3 Tage im Plus (5,71% Zuwachs von 7 auf 7,4). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:AT&S 30,5 (MA100: 30,66, xD, ...

