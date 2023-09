Der Milliardär und Investor Ron Baron bleibt bei seiner optimistischen These zu Tesla und sieht den von Elon Musk geführten Elektrofahrzeughersteller in der Zukunft um das Fünffache wachsen. Der Vorsitzende und CEO von Baron Capital gab bekannt, dass er das 20-fache seiner Investition in Tesla gemacht hat, seit er die Aktie 2014 gekauft hat. Tesla sei die größte Position im ältesten und größten Fonds von Baron, dem Baron Partners Fund (BPTIX), und mache 46 Prozent des Portfolios aus."Ich denke, ...

