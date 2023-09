Die Development Bank of St. Kitts and Nevis hat sich für das OLYMPIC Banking System von ERI als neue Kernbankplattform entschieden, um die Expansion ihres Entwicklungsbankgeschäfts zu unterstützen.Genf - Die Development Bank of St. Kitts and Nevis hat sich für das OLYMPIC Banking System von ERI als neue Kernbankplattform entschieden, um die Expansion ihres Entwicklungsbankgeschäfts zu unterstützen. Die Development Bank of St. Kitts and Nevis (DBSKN) fördert wirtschaftliches Wachstum und Entwicklung durch die Bereitstellung von Finanz- und Beratungsdienstleistungen für tragfähige Vorhaben...

Den vollständigen Artikel lesen ...