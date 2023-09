Zwei große Automobilhersteller sind in das Blickfeld von UBS geraten. Analyst Joseph Spak empfiehlt sowohl Ford als auch General Motors zum Kauf. Vorher hatte die UBS Ford mit "Sell" und GM mit "Neutral" eingestuft. Beide Aktien haben sich in diesem Jahr schlechter entwickelt als der S&P 500Das Kursziel von 15 Dollar für Ford impliziert ein Aufwärtspotenzial von 20,5 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag. Fort hat im bisherigen Jahresverlauf mit einem Plus von 7,1 Prozent schlechter entwickelt ...

