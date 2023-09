Das Technologieunternehmen will weitere seiner WISeSat-Satelliten in die Erdumlaufbahn bringen. Dazu ist das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit der spanischen PLD Space eingegangen.Genf - Das Technologieunternehmen Wisekey will weitere seiner WISeSat-Satelliten in die Erdumlaufbahn bringen. Dazu ist das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit der spanischen PLD Space eingegangen. PLD Space ist laut einer Medienmitteilung vom Donnerstag ein Spezialist für Starts kleiner Satelliten im Weltraum. Das Unternehmen verfüge über die einzige startbereite Rakete in Europa.

Den vollständigen Artikel lesen ...