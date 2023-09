Es wird der bislang grösste Börsengang des Jahres. Die Arm-Papiere sollen ab Donnerstag in New York gehandelt werden.New York - Es wird der bislang grösste Börsengang des Jahres: Der Chipdesigner Arm verkauft seine Aktien mit 51 US-Dollar am oberen Rand der angepeilten Spanne. Bei 95,5 Millionen platzierten Anteilsscheinen fliessen dem Arm-Eigentümer, dem japanischen Softbank-Konzern, damit fast 4,9 (4,5 Mrd Euro) Milliarden US-Dollar zu, wie aus einer Mitteilung vom Mittwochabend hervorgeht.

