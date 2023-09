Zwei Autohäuser der Gruppe Geisser im Südwesten Deutschlands erhalten PV zum Eigenverbrauch und E-Mobilität von Wirsol. In Leimen wollen die Unternehmen gemeinsam über nachhaltige Mobilität informieren. De Projektentwickler Wirsol hat das Autohaus Geisser mit PV-Anlagen ausgerüstet. Das teilte die Wirsol Roof Solutions mit. Bereist in der Vergangenheit hatte das Unternehmen aus Waghäusl ein Autohaus der Gruppe in Karlsruher mit einer Solarstromanlage versorgt. Nun folgt in Leimen bei Heidelberg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...