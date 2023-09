Vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank bewegt sich der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag im frühen Handel nur zaghaft vom Fleck.Zürich - Vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank bewegt sich der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag im frühen Handel nur zaghaft vom Fleck. Am Markt verweisen Teilnehmer darauf, dass es zwei Lager in der EZB gebe. Das eine plädiere wegen der hohen Inflation voraussichtlich für eine Zinserhöhung, das andere sei wegen der schwachen Konjunktur dagegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...